Los microbuseros sufren su segundo descenso consecutivo, pasando de la Primera B hasta la Tercera División en un año.

Este lunes se consumó el descenso de Santiago Morning en la Segunda División, uno de los equipos más longevos del fútbol chileno, que se despide del profesionalismo (ANFP) después de 29 años.

El Chago, que es uno de los clubes centenarios del balompié nacional, está atravesando una de las etapas más críticas de su extensa historia, que se ha traducido en dos descensos consecutivos.

Los microbuseros venían de caer desde la Primera B a la Segunda División, pero en la categoría de bronce solo duraron una temporada, ya que terminaron penúltimos en la liguilla de descenso de la Segunda División.

Los Bohemios empataron 0-0 de visita ante General Velásquez el pasado sábado y dependían del resultado de esta jornada entre el también descendido Real San Joaquín y Atlético Colina.

Pero para mala fortuna del Morning, el Gigante de Chacabuco se impuso por 2-0 y salvó su permanencia en esta categoría, dejando sin opciones al longevo cuadro metropolitano, que para más remate, tiene libre en la última fecha.

Cabe recordar que el club con 123 años de historia había quedado último en el Grupo B de la primera fase, por lo que terminó jugando la liquilla del descenso.

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Con esto, Real San Joaquín (8 pts.) y Santiago Morning (13 pts.) caen al fútbol amateur (ANFA) y deberán postularse a la Tercera División A para la próxima temporada. La última vez que el Chaguito estuvo en aquella categoría fue en 1997.

Fernando Manríquez no pudo salvar a Santiago Morning del segundo descenso consecutivo. (Foto: @stgomorning)

Trasandino toma la plaza de Rangers

Mientras que el campeón de la Segunda División es Trasandino de Los Andes, que venció por 3-2 a Brujas de Salamanca y se hizo inalcanzable para Deportes Linares.

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El Cóndor ocupará el lugar de Rangers de Talca en la Primera B, que fue el otro descenso que remeció al fútbol chileno en las últimas semanas. Por su parte, el Rojinegro por primera vez competirá en Segunda.

La tabla de posiciones de la Segunda División:

LIGUILLA DE ASCENSO

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 CD Trasandino 21 11 6 3 2 23 15 +8 2 Santiago City 18 11 5 3 3 16 14 +2 3 Deportes Linares 17 11 5 2 4 13 15 -2 4 Colchagua 16 11 5 1 5 11 9 +2 5 Provincial Osorno 14 11 4 2 5 14 12 +2 6 Brujas Salamanca 12 11 3 3 5 11 15 -4 7 Concón National 11 12 3 2 7 11 19 -8

LIGUILLA DE DESCENSO

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Lota Schwager 20 11 6 2 3 21 11 +10 2 General Velásquez 16 11 4 4 3 14 11 +3 3 Deportes Rengo 15 11 5 3 3 22 18 +4 4 Provincial Ovalle 15 11 4 3 4 12 15 -3 5 Atlético Colina 14 11 4 2 5 12 12 0 6 Santiago Morning 13 12 2 7 3 13 16 -3 7 Real San Joaquín 8 11 1 5 5 12 23 -11