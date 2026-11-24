Este lunes se consumó el descenso de Santiago Morning en la Segunda División, uno de los equipos más longevos del fútbol chileno, que se despide del profesionalismo (ANFP) después de 29 años.
El Chago, que es uno de los clubes centenarios del balompié nacional, está atravesando una de las etapas más críticas de su extensa historia, que se ha traducido en dos descensos consecutivos.
Los microbuseros venían de caer desde la Primera B a la Segunda División, pero en la categoría de bronce solo duraron una temporada, ya que terminaron penúltimos en la liguilla de descenso de la Segunda División.
Los Bohemios empataron 0-0 de visita ante General Velásquez el pasado sábado y dependían del resultado de esta jornada entre el también descendido Real San Joaquín y Atlético Colina.
Pero para mala fortuna del Morning, el Gigante de Chacabuco se impuso por 2-0 y salvó su permanencia en esta categoría, dejando sin opciones al longevo cuadro metropolitano, que para más remate, tiene libre en la última fecha.
Cabe recordar que el club con 123 años de historia había quedado último en el Grupo B de la primera fase, por lo que terminó jugando la liquilla del descenso.
Con esto, Real San Joaquín (8 pts.) y Santiago Morning (13 pts.) caen al fútbol amateur (ANFA) y deberán postularse a la Tercera División A para la próxima temporada. La última vez que el Chaguito estuvo en aquella categoría fue en 1997.
Fernando Manríquez no pudo salvar a Santiago Morning del segundo descenso consecutivo. (Foto: @stgomorning)
Trasandino toma la plaza de Rangers
Mientras que el campeón de la Segunda División es Trasandino de Los Andes, que venció por 3-2 a Brujas de Salamanca y se hizo inalcanzable para Deportes Linares.
El Cóndor ocupará el lugar de Rangers de Talca en la Primera B, que fue el otro descenso que remeció al fútbol chileno en las últimas semanas. Por su parte, el Rojinegro por primera vez competirá en Segunda.
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La tabla de posiciones de la Segunda División:
LIGUILLA DE ASCENSO
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|CD Trasandino
|21
|11
|6
|3
|2
|23
|15
|+8
|2
|Santiago City
|18
|11
|5
|3
|3
|16
|14
|+2
|3
|Deportes Linares
|17
|11
|5
|2
|4
|13
|15
|-2
|4
|Colchagua
|16
|11
|5
|1
|5
|11
|9
|+2
|5
|Provincial Osorno
|14
|11
|4
|2
|5
|14
|12
|+2
|6
|Brujas Salamanca
|12
|11
|3
|3
|5
|11
|15
|-4
|7
|Concón National
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|19
|-8
LIGUILLA DE DESCENSO
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Lota Schwager
|20
|11
|6
|2
|3
|21
|11
|+10
|2
|General Velásquez
|16
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|+3
|3
|Deportes Rengo
|15
|11
|5
|3
|3
|22
|18
|+4
|4
|Provincial Ovalle
|15
|11
|4
|3
|4
|12
|15
|-3
|5
|Atlético Colina
|14
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|0
|6
|Santiago Morning
|13
|12
|2
|7
|3
|13
|16
|-3
|7
|Real San Joaquín
|8
|11
|1
|5
|5
|12
|23
|-11