El delantero chileno despidió a su ex compañero en el Arsenal luego que anunciara su retiro del fútbol profesional.

El mundo del fútbol hoy vio el retiro de un jugador que deleitó por varios al deporte y se trata de Mesut Özil. El alemán, quien fuera campeón del mundo en Brasil 2014, anunció su retiro del fútbol profesional este miércoles y por supuesto que la noticia no estuvo ajena a amigos y ex compañeros.

El teutón tiene 34 años y su último club fue İstanbul Başakşehir de la Superliga turca, pero antes vistió las camisetas de Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal y Fenerbache.

Ante esta decisión tomada por el ex volante, uno de los que dedicó emotivas palabras fue Alexis Sánchez. El tocopillano formó una dupla letal en los Gunners y obviamente el chileno no olvidó a su ex compañero por lo que compartió una publicación a través de su cuenta de Instagram con fotos junto a Özil.

"Como nos entendíamos amigo Ozil. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida", fueron los dichos del seleccionado chileno en la red social.

A nivel de clubes, Mesut Özil ganó trece títulos entre Alemania, España e Inglaterra. Además, de la Copa del Mundo junto a Alemania y la Eurocopa Sub 21.