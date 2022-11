Arturo Vidal y Erick Pulgar no lo pasan bien en el Flamengo. Ambos jugadores no lograron consolidarse del todo en el cuadro de Río de Janeiro, pese a que ganaron la Copa Libertadores frente al Athletico Paranaense hace algunas semanas. A pesar de ese logro importante para el Mengao, el técnico Dorival Junior no continuará en el equipo por decisión del directorio del club.

La junta de Flamengo decidió no seguir adelante con el proceso de Dorival, ya que estaba negociando su contrato con el que asoma como el próximo DT del King y el Flaco Pulgar en el Brasileirao: el portugués Vitor Pereira.

A través de las redes sociales, Dorival dejó en claro cómo fueron las cosas con la directiva del Mengao y narró su sensaciones sobre el sorpresivo adiós.

"La junta entendió que era hora de hacer un cambio y lo respeto. Agradezco a los jugadores, a todos los funcionarios del club que nos hicieron el día a día muy agradable. Llevo en el corazón toda la historia conseguida y el aporte de cada uno de ustedes, para que Flamengo sea más fuerte y luche por estar en las primeras posiciones", expresó.

Dorival Junior se va del Flamengo y deja a Vidal junto a Pulgar sin técnico en Brasil (Getty Images)

Dorival Junior, con sentidas palabras, aprovechó de entregar sus más profundos sentimientos y destaca también todo el cariño que recibió por parte de todos los integrantes del Fla.

"La verdad que muchas gracias de corazón. Muchas gracias por la forma en que me recibieron en este club. Traté de hacerlo lo mejor posible y siempre di todo lo posible para lograr estos dos títulos", remató.