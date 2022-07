Chelsea vs Arsenal | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Florida Cup

Este sábado será una tarde noche de partidos bastante interesantes, algunos ejemplos de ellos serán Bayern Múnich vs Manchester City y Barcelona vs Real Madrid, pero en Florida, Estados Unidos, también habrá otro interesante encuentro, ese será el de Arsenal vs Chelsea, quienes jugarán por la Florida Cup. Los equipos ingleses preparan su pretemporada de cara a la Premier League y las copas europeas.

Arsenal, equipo dirigido por el español Mikel Arteta, llegará al partido contra Chelsea después de haber enfrentado al Orlando City, partido que se juega hoy. Los Gunners se quedaron fuera de la Champions League en la parte final de la Premier League, cupo que finalmente tomó el Tottenham.

El elenco inglés recientemente fichó al brasileño Gabriel Jesús y al ucraniano Oleksandr Zinchenko, ambos provenientes del Manchester City.

Mientras que el Chelsea viene de derrotar dos a uno al América de México. El elenco dirigido por Thomas Tuchel jugará hoy su segundo partido de pretemporada frente al Charlotte F.C. El tercer partido será contra Arsenal.

Cabe destacar que el Chelsea también destacó en el mercado de fichajes con las incorporaciones del extremo Raheem Sterling, ex Manchester City y el defensa Kalidou Koulibaly, ex defensa del Napoli.

Día y hora: ¿Cuándo se juega Chelsea vs Arsenal?

Chelsea vs Arsenal se jugará el sábado 23 de julio de 2022 a las 20:00 horas de Chile. El partido se jugará en el Camping World Stadium.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chelsea vs Arsenal?

El partido será transmitido por DirecTV Sports, en las siguientes señales:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Chelsea vs Arsenal?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.