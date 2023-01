La polémica salida del atacante argentino Juan Martín Lucero sigue generando noticia en nuestro país, en la que sin duda Fortaleza, su nuevo club, y Colo Colo, seguirán dando vida a lo que pinta para un largo caso de la conflictiva huida del goleador del ‘Cacique’ al fútbol brasileño.

Tras su presentación hace varias semanas, el ‘Gato’ no ha podido tener su debut oficial con su nuevo equipo, ya que claramente desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no han liberado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), siendo esta la gran razón por la que el argentino no se puede estrenar en su nuevo equipo.

A pesar de aquello, Fortaleza le ha dado toda la tranquilidad al delantero argentino ante esta situación, y en esta jornada, el club le dejó una importante noticia a Lucero, la cual genera preocupación en Colo Colo.

Hace algunas horas, el club brasileño logró obtener el pase provisional del atacante argentino por parte de la FIFA y fue inscrito para poder disputar cualquier tipo de competición en el fútbol de Brasil, por lo que el ‘Gato’ ya podría tener su fecha de debut con Fortaleza.

Lucero sigue haciendo noticias | Foto: Agencia Uno

Mediante el Boletim informativo diario (BID), se pudo dar a conocer que el ex Colo Colo fue exitosamente registrado en el fútbol brasileño y el ex DT de Unión La Calera, Juan Pablo Vojvoda, ya podrá utilizar a su nuevo goleador.

Juan Martín Lucero podrá hacer su debut este miércoles 1 de febrero, en donde el Fortaleza recibirá en su casa por la cuarta jornada del torneo Cearense al Atlético Cearense, duelo en el que el ‘Gato’ podría sumar sus primeros minutos con su nuevo club, dejando atrás lo que fue su paso por Colo Colo.

Sin duda que esta noticia no cae de la mejor forma en los ‘Albos’ ante los antecedentes de la partida de Lucero, pero son conscientes de que este caso no está para nada cerrado, en la que avisaron que llegarán hasta las últimas consecuencias para hacer respetar el patrimonio y nombre del club.