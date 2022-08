Eduardo Vargas no lo pasa para nada bien en Brasil. Y es que Turboman no fue convocado en los tres últimos partidos que disputó el elenco del Atlético Mineiro por el Brasileirao, todo tras a su expulsión en la eliminación de la Copa Libertadores, donde ingresó en los minutos finales del partido desde el banco de suplentes y que vio la tarjeta por doble amonestación.

“Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ir al supermercado”, fueron las palabras de Vargas hace unos días luego de enterarse que lo iban a castigar por su expulsión.

Ya han pasado varias semanas acerca de este hecho y Cuca, DT del Atlético Mineiro, confirmó en conferencia de prensa que le dará una segunda oportunidad al seleccionado nacional de cara al futuro.

"Se está trabajando en Vargas. A veces aprendemos cosas con dolor y eso será bueno para él", aseguró el adiestrador del Galo.

El momento exacto cuando Wilmar Roldán expulsó a Vargas en Copa Libertadores | Foto: Getty Images

Además, agregó que "no estamos descartando a Vargas, estamos haciendo un trabajo paulatino de recuperación física y técnica".

"Hoy salió al campo sin que nadie se lo pidiera, está demostrando que es un jugador de grupo y probablemente estará con nosotros el próximo fin de semana", sentenció.