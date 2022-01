Todo parece indicar que el futuro de Ben Brereton Díaz está lejos de continuar en el Blackburn Rovers en la segunda parte del Championship. Y es que el nivel mostrado en las últimas fechas en Inglaterra y las actuaciones en la Selección Chilena, le han valido al ariete nacional llamar la atención de varios clubes europeos.

Lo cierto es que el entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, post victoria del Rovers por 1-0 ante el Middlesbrough por la Championship, conversó con los medios de comunicación ingleses sobre el futuro del delantero chileno, donde afirmó que ve dificil que Brereton salga del equipo durante este mercado de pases.

"No puedo ver a Ben Brereton saliendo de nuestro club por esta ventana, es muy poco probable. No podría decir 100 por ciento, pero puedo darle el 99 por ciento de que no se vaya de nuestro club de fútbol esta ventana", aseguró Mowbray

"Sugeriría muy fuertemente que Ben esté marcando goles durante la segunda parte de la temporada para nosotros. Luego veremos qué nos depara el verano", sentenció el DT inglés.

Recordar que Brereton ha tenido el interés de equipos como: Brighton, Leeds United de Marcelo Bielsa, el Sevilla de España y el West Ham de la Premier League.

Actualmente, el chileno se encuentra concentrado en lo que será la fecha vital de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Argentina y Bolivia, y su retorno al Rovers se dará en el compromiso ante el Swansea City, programado para el 5 de febrero.