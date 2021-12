Alexis Sánchez ha estado en la órbita del Mercado de Pases europeo durante las últimas horas. El tocopillano podría volver a vestir la camiseta de un ex club y uno de los equipos más importantes del mundo como es el FC Barcelona.

Si bien, el cuadro culé no está pasando un buen momento, la llegada del chileno sería una de las opciones para ayudar a revertir aquella situación. La negociación estaría avanzada, según lo ha publicado el Diario Sports y solo faltaría la confirmación de su técnico Xavi Hernández para que el delantero nacional arribe a la ciudad condal.

Sin embargo, este jueves sacó la voz uno de los dirigentes más importantes del Inter de Milán y que es Javier Zanetti. El argentino es el vicepresidente del cuadro nerazzurro y en conversación con ESPN F Show Chile habló sobre el tema del momento. Además, también se refirió a Arturo Vidal.

"Me encantaría responder tu pregunta, pero hoy por hoy no estamos pensando en el Mercado de Pases y quién se va ir o quién se quedará. Además, sinceramente no me ocupo del mercado, está nuestro director deportivo. Alexis y Arturo están muy contentos en el Inter, nosotros también con ellos. Vamos a terminar esta temporada de la mejor manera, ojalá festejando", explico el argentino.

Tras lo dicho por el trasandino, quizás la salida del Maravilla no se concretaría durante este mercado o esperar a que las cosas se conversen aún más y así llegar a un acuerdo para contar con el atacante de La Roja.