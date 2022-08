Manuel Pellegrini no ha podido contar con seis jugadores en el debut del Real Betis en La Liga, incluyendo el guardameta chileno Claudio Bravo.

Manuel Pellegrini alza la voz por la no inscripción de jugadores en el Real Betis: “Es una situación muy incómoda”

El entrenador chileno Manuel Pellegrini se comienza a preocupar en España, pese a empezar con el pie derecho La Liga tras el categórico triunfo por 3 a 0 ante el Elche de Enzo Roco por la primera fecha del fútbol español.

¿El motivo? Seis jugadores de la plantilla del Real Betis aún no están habilitados para jugar los diversos compromisos debido a la no inscripción de ellos por el tema del Fair Play Financiero, el cual tiene a los clubes españoles pendientes de un hilo.

Uno de los afectados es Claudio Bravo, arquero y capitán de la Selección Chilena, quien fue uno de los pilares fundamentales en la temporada pasada del cuadro bético en la obtención de la Copa del Rey y quien espera la salida de un jugador para ser inscrito.

El "Ingeniero" hizo saber su preocupación acerca de este tema en la antesala del encuentro ante el Mallorca por la segunda fecha del balompié español.

“Es un tema que no lo puedo responder yo. La gente encargada de ese tema debe responder en qué situación va. Por lo menos, para el próximo partido serán los mismos jugadores que la fecha anterior. De ahí para adelante, no sé”, afirmó el ex DT del Manchester City.

Bravo todavía no puede sumar minutos en la nueva temporada de La Liga | Foto: Getty Images

Además, confesó que “estoy siempre conversando con esos jugadores, es una situación muy incómoda, no solamente por no poder participar, sino también por no saber su futuro, porque esto se cierra la próxima semana”.

En la próxima fecha, el Betis enfrentará este sábado 20 de agosto al Mallorca en condición de visitante a las 13:30 horas de Chile.