Mariano Closs se la juega explicando por qué Arturo Vidal no llega a Boca: “No llega por el tema del dólar en nuestro país”

Se apronta un nuevo desafío para el centrocampista nacional Arturo Vidal en el fútbol. El seleccionado alista su regreso al continente sudamericano, luego de haber definido su destino y firmado un precontrato con el Flamengo de Brasil y dejando de lado lo que fue su opción de jugar en La Bombonera con Boca Juniors.

Instancia por la cual al otro lado de la cordillera lamentan la decisión de Arturo Vidal de aceptar la propuesta del Flamengo, y donde incluso el reconocido relator deportivo Mariano Closs entregó información al respecto del por qué el centrocampista habría tomado esta decisión.

“Hasta el viernes era todo palabrerío. El sábado, y como lo dije ayer (lunes), el contrato de Flamengo la gente de Vidal lo tenía, pero él tenía ganas de jugar en Boca y resignaba cuestiones económicas para llegar”, fueron las palabras que entregó durante el programa de ESPN F12.

No quedó todo ahí debido a que en esta misma línea, el comunicador señaló que “¿Y qué pasó el sábado? Que si Boca le hace una oferta económica, Vidal tenía intenciones de fichar. Y ¿porque no se habló positivamente el día domingo? Por lo mismo de (Miguel) Borja (con River), el tema del dólar (para comprar jugadores), por no poder liberar dinero”.

Arturo Vidal enfrentando a Brasil con la Selección Chilena en Río de Janeiro. (Foto: Agencia Uno)

Lo cierto, es que continuó profundizando en este tema. “Vidal no llega a Boca por cuestiones de nuestro país (…) El sábado había una formalidad económica de Boca, que Vidal tenía ganas de escuchar y recibir (…) Por eso le digo a la gente de Boca que ni se enojen con Vidal, ni tampoco con el Consejo (del club), porque hizo lo que tenía que hacer el sábado”.

Una compleja situación la que se vive en Argentina al respecto, en la cual se llevó un alza importante con el dólar al otro lado de la cordillera y que preocupado mucho a los habitantes trasandinos.