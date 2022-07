En Argentina había mucha ilusión con la posibilidad de que Luis Suárez se transformara en refuerzo de River Plate, ya que se trata de uno de los futbolistas sudamericanos más reconocidos del último lustro y habría revitalizado una alicaída liga trasandina que pierde protagonismo ante los clubes brasileños que siguen sumando nombres bombásticos.

Lamentablemente esta ilusión se acabó, ya que el propio delantero charrúa confirmó que rechazó el ofrecimiento luego de que el club Millonario se quedara sin opciones a nivel internacional tras ser eliminado por Vélez Sarsfield.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", reconoció en diálogo con el diario Ovación de Uruguay.

En ese sentido, comunicó que su futuro apunta a seguir en el Viejo Continente. "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto”, complementó.

Luis Suárez quiere seguir en Europa para llegar en buenas condiciones a Qatar. / FOTO: Getty Images

Por otra parte, el goleador histórico de la selección uruguaya le mandó un palo a Nacional de su país, club donde se formó futbolísticamente y reconoció su sorpresa por no recibir ningún llamado.

"El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso. Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa, pero no me llamaron ni siquiera para saber mi situación", concluyó.

Luis Suárez está con el pase en su poder tras terminar su vínculo con el Atlético de Madrid. Actualmente el jugador se recupera de una limpieza que se hizo en su rodilla y busca seguir en ritmo competitivo para llegar en las mejores condiciones a Qatar 2022, seguramente, su último Mundial.