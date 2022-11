Una de las selecciones que quiere ser candidata al título en Qatar 2022, Portugal de Cristiano Ronaldo, tendrá su último examen en condición de local y ante sus hinchas en la previa a la Copa del Mundo ¿El rival? Nigeria.

¿Cuándo juega Portugal vs Nigeria?

El partido se juega este jueves 17 de noviembre a las 15:45 horas de Chile, en el Estadio José Avalade de Lisboa.

¿Qué canal dará el encuentro amistoso previo a Qatar 2022?

Este será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según el cableoperador:

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

¿Dónde ver de manera online el partido?

El encuentro podrá ser visto por streaming a través de DirecTV GO.

Mal momento para Ronaldo

Portugal, por plantel, no se queda atrás en cuanto a la ilusión de conquistar el Mundial. Figuras como Pepe, Diego Dalot, João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix y Rafael Leão, hacen soñar a propios y a extraños con levantar por primera vez el torneo más importante del fútbol.

Sin embargo, el que su "Comandante" no lo está pasando bien. Cristiano Ronaldo ha vivido una de sus peores temporadas en Manchester United, donde no tiene buena relación con el DT Erik ten Hag y lo más probable es que no siga en el Teatro de los Sueños luego de Qatar 2022. Bueno, con la camiseta de la selección puede ser otra historia y al Bicho, nunca hay que darlo por acabado.

El partido ante Nigeria, rival que no clasificó a la Copa del Mundo, se jugará en el José Avalade de Lisboa. Portugal tendrá que superar una dura zona en la primera ronda, ya que enfrentará en el Grupo H a Uruguay, Ghana y Corea del Sur, por lo que el amistoso ante los africanos será un muy buen apretón antes de emprender el viaje a Qatar.