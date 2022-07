El ex director técnico de Universidad de Chile, el venezolano Rafael Dudamel, no lo estaría pasando nada de bien en Colombia y, según reportan desde el país cafetalero, habría dejado la banca después del empate ante Melgar por Copa Sudamericana.

El ex técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, no lo estaría pasando nada de bien en su estadía en Colombia, toda vez que el Deportivo Cali empató ante el Melgar de Perú por los octavos de final de Copa Sudamericana y en el país cafetalero afirman que el resultado habría sentenciado la suerte del venezolano.

Según reporta El País de Colombia, las declaraciones del ex técnico azul sobre un jugador que llegó al conjunto verde que él no pidió habría encendido los ánimos con la dirigencia y decantó en su salida del cuadro azucarero.

“En el primer semestre, todo se hizo consensuado (…) La realidad es que no conozco a Ítalo (Montaño, refuerzo que llegó y no pidió Dudamel) y no ha sido un pedido del cuerpo técnico. No hay que discutir, porque no lo conozco, la condición del futbolista. Creo que son las formas las que terminan, desde el inicio, haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica; pero bueno, son estas las cosas que te invitan a reflexionar en profundidad”, aseguró.

Dudamel no la pasó bien en su paso por la U. | Foto: Agencia UNO

De esta manera, el periplo de Dudamel en Cali habría llegado a su fin y el romance con la hinchada verde tuvo un abrupto final, después de que el año pasado el técnico caribeño sacara al Cali campeón de Colombia.

Desde ese momento hasta la fecha, el equipo se fue a pique y perdió la Superliga, quedó eliminado de la Copa Colombia y de la fase de grupos de Copa Libertadores. Ahora, está tambaleando en Copa Sudamericana donde deberá buscar el triunfo en Perú.

¿Y cómo afecta esto a Colo Colo? El ganador de la llave entre el Melgar y Deportivo Cali -ahora sin técnico- enfrentará al ganador del compromiso entre el Cacique e Internacional de Porto Alegre que definen todo el próximo martes.