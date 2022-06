Ricardo Gareca destrozado por la eliminación de Perú y pone en duda su continuidad: "Cuando lleguemos a Lima es el momento de replantearse muchas cosas"

El entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca no escondió su tristeza por haber quedado eliminado ante Australia del Mundial Qatar 2022 y lo que más preocupa a los del Rimac es que no sabe si continuará al mano o no de la selección de ese país.