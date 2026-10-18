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Alineaciones de Celta y Alavés por la LaLiga: formaciones probables

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre en el Estadio Balaidos por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga
Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Celta viene de empatar 0-0 con Elche y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Alavés viene de caer 1-2 ante Atlético de Madrid y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Celta y Alavés

Celta (3-4-3): Ionuț Radu, Sebastián Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Álvaro Núñez, Aleix Febas, Hugo Burcio, Javi Galán, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

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Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Facundo Tenaglia, Jonny Otto, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Denis Suárez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.

Bajas y ausentes de Celta y Alavés

Celta:

  • Carl Starfelt (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Alavés:

  • Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
  • Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
  • Ángel Pérez Hidalgo (expulsión; vuelve en 1 fecha)

La previa de Celta y Alavés: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 11:15 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Balaidos
  • Historial: 40 cruces — Celta ganó 16, Alavés ganó 13 y empataron 11
  • Último antecedente: 22/03/2026: Celta 3-4 Alavés
  • Próximo partido de Celta: vs. Betis, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Alavés: vs. Málaga, viernes 23 de octubre
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