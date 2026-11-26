Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Bournemouth este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta necesita puntos con urgencia para no quedar fuera de carrera en la Europa League, y se cruza justo con el equipo que más goles viene metiendo en la fase de liga.

Una victoria le cambia el panorama a los gallegos en la tabla general, mientras que el Bournemouth puede asegurar su lugar entre los mejores del torneo si sigue con ese nivel.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado: perdió sus últimos dos partidos en Europa League, ambos de local, y apenas sumó tres puntos en cuatro fechas. Está 27° de 36 equipos, una posición que lo obliga a reaccionar ya mismo si quiere meterse en zona de playoff. El triunfo ante el Celtic fue un respiro, pero las caídas frente a Juventus y Union Saint-Gilloise dejaron en claro que el equipo todavía no encuentra regularidad en la competencia.

El Bournemouth, en cambio, atraviesa un presente ideal. Ganó sus últimos tres compromisos con un saldo de nueve goles a favor y solo uno en contra, y esa racha lo tiene 2° en la tabla con 12 puntos de 12 posibles. Viene de golear 3-1 al Sparta como visitante, después de haber liquidado a Milan y Sturm Graz en su propia cancha. Llega a Vigo como el equipo que mejor funciona de toda la fase de liga.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Celta y Bournemouth se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Celta suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Sparta, Milan y Sturm Graz.