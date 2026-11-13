Alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Eslovaquia recibe a Islas Feroe este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Eslovaquia viene de ganarle 4-0 a Moldavia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Islas Feroe viene de empatar 2-2 con Kazajistán y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eslovaquia e Islas Feroe
Eslovaquia (4-3-3): Dominik Greif, Martin Valjent, Ľubomír Šatka, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Ludovit Reis, Albert Rusnák, Ondrej Duda, Erik Prekop, Dávid Strelec, Lukáš Haraslín.
Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Odmar Faeroe, Gunnar Vatnhamar, Andrias Edmundsson, Jóannes Kalsoe Danielsen, Jákup Andreasen, Géza Dávid Turi, Viljormur Davidsen, Meinhard Olsen, Petur Knudsen, Hanus Soerensen. DT: Eyeun Klakstein.
Suplentes de Eslovaquia: Tomáš Bobček, Peter Pokorný, Tomáš Rigo, Adam Obert, Ivan Mesík, Dominik Takáč, Dávid Krčík, Róbert Boženík, Jakub Surovčík, Adrián Kaprálik, Artur Gajdoš, Marek Rodák, Nino Marcelli, Sebastian Nebyla, Timotej Hranica, Tobiáš Pališčák, Mário Sauer, Matúš Bero.
Suplentes de Islas Feroe: Áki Samuelsen, Martin Agnarsson, Jóannes Bjartalid, Heini Vatnsdal, Samuel Johansen Chukwudi, Arnbjoern Svensson, Emil Joensen, Jorgen Nielsen, Ari Petersen, Poul Kallsberg, Ási Dam, Aron Benjaminsen, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Bardur á Reynatroed, Adrián Justinussen.
La previa de Eslovaquia e Islas Feroe: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 3 cruces — Eslovaquia ganó 2, Islas Feroe ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 02/10/2026: Islas Feroe 1-1 Eslovaquia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Kazajistán, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Moldavia, lunes 16 de noviembre