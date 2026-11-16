Dónde ver EN VIVO Islas Feroe vs. Moldavia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islas Feroe y Moldavia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islas Feroe recibe a Moldavia este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos se juega gran cosa en la tabla, pero ganar siempre deja mejor sabor, y ambos llegan con argumentos para quedarse con los tres puntos.

Es un duelo parejo entre equipos que pelean en la mitad baja del grupo, más por el orgullo que por una chance real de pelear arriba.

La actualidad de ambos equipos

Islas Feroe no conoce la derrota en sus últimos tres partidos, aunque tampoco pudo ganar: empató 2-2 con Eslovaquia de visitante, 2-2 con Kazajistán y 1-1 con Eslovaquia de local. Esa racha de igualdades lo tiene en la 35ª posición con 5 puntos en 5 presentaciones, una campaña irregular pero sin sobresaltos grandes.

Moldavia llega de ganarle 2-1 a Kazajistán como local, un resultado que le permitió levantar cabeza después de la goleada que sufrió frente a Eslovaquia por 4-0. Antes de esa caída había vencido también a Kazajistán como visitante, así que el equipo alterna buenos y malos momentos. Está 29° con 7 unidades, por encima de su rival en la tabla pese a jugar la misma cantidad de partidos.

El historial entre Islas Feroe y Moldavia

El historial entre ambos es parejo: de cinco enfrentamientos, cada uno ganó uno y los otros tres terminaron en empate. Los goles también están parejos, con 5 para cada lado en todo ese recorrido. El antecedente más reciente, en septiembre de 2026, terminó 1-1, continuando una tendencia de partidos cerrados entre estas selecciones.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA Nations League 10/09/2023 Islas Feroe vs. Moldavia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2023 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis