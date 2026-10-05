Kazajistán vs. Islas Feroe: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kazajistán e Islas Feroe se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kazajistán e Islas Feroe se cruzan el martes 6 de octubre con la obligación de sumar en una Liga de Naciones que hasta ahora les costó a los dos.

Ninguno pudo ganar en lo que va del certamen y la diferencia de puntos todavía es mínima, así que el que se lleve los tres puntos le da un respiro a su arranque.

Horario del partido

Chile: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kazajistán llega golpeado después de caer 1-2 de local ante Moldavia, un resultado que lo dejó sin margen de error. Antes había perdido también como visitante frente a Eslovaquia, y el único punto que sacó en el torneo fue justamente ante el rival de este martes. Con apenas una unidad en tres fechas, necesita cortar la racha negativa como sea.

Islas Feroe, en cambio, no conoce la derrota en esta edición de la Liga de Naciones: empató sus tres partidos, el último 1-1 de local frente a Eslovaquia. Esa seguidilla de igualdades le dio algo más de puntos que a su rival, aunque también muestra un equipo que no termina de cerrar los partidos que domina.

Publicidad

El historial entre Kazajistán e Islas Feroe

El historial entre ambos tiene seis antecedentes y una clara diferencia a favor de Islas Feroe, que ganó tres y perdió solo uno, con dos empates de por medio. En las últimas dos veces que se vieron las caras no hubo goleadas: un triunfo mínimo feroés en 2025 y el empate 1-1 de hace apenas unas semanas, que mantiene la paridad reciente entre los dos.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA Nations League 18/11/2025 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-0 Friendlies 11/10/2013 Islas Feroe vs. Kazajistán 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2013 Kazajistán vs. Islas Feroe 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 2-1 Friendlies 26/04/2003 Islas Feroe vs. Kazajistán 3-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis