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Alineaciones de Inglaterra y Croacia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

England vs. Croatia, Liga de Naciones
England vs. Croatia, Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Inglaterra viene de ganarle 3-0 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Croacia viene de caer 1-2 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Inglaterra y Croacia

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jarell Quansah, James Hill, Dan Burn, Lewis Hall, Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Rio Ngumoha, Harry Kane, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

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Croacia (4-3-3): Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Igor Matanović, Martin Baturina. DT: Slaven Bilić.

La previa de Inglaterra y Croacia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Chile)
  • Historial: 13 cruces — Inglaterra ganó 8, Croacia ganó 3 y empataron 2
  • Último antecedente: 03/10/2026: Croacia 0-7 Inglaterra
  • Próximo partido de Inglaterra: vs. España, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Croacia: vs. República Checa, domingo 15 de noviembre
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