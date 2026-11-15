Alineaciones de España e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones probables

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. España viene de ganarle 2-0 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Inglaterra viene de ganarle 2-1 a Croacia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de España e Inglaterra
España (4-2-3-1): Unai Simón, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.
Inglaterra (4-2-3-1): James Trafford, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Dan Burn, Lewis Hall, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Declan Rice, Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.
La previa de España e Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 29 cruces — España ganó 12, Inglaterra ganó 14 y empataron 4
- Último antecedente: 26/09/2026: Inglaterra 2-3 España