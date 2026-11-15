España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Nadie llega invicto por casualidad: España e Inglaterra se cruzan con pleno de triunfos en sus últimas presentaciones, algo poco común en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El primer puesto del grupo está en juego y una victoria puede dejar a España con un pie afuera de cualquier sobresalto en la última fecha.

La actualidad de ambos equipos

España llega como líder indiscutido del grupo, con 15 puntos en cinco partidos y una racha de tres victorias al hilo que incluye dos salidas como visitante. El equipo no afloja el ritmo goleador y mantiene la valla en cero en sus últimas dos presentaciones, un dato que entusiasma de cara a lo que viene.

Inglaterra no se queda atrás en efectividad: también ganó sus últimos tres compromisos, entre ellos un contundente 7-0 ante Croacia como visitante. Sin embargo, está quinto en la tabla con 12 unidades, por lo que necesita un resultado positivo en España para meterse de lleno en la pelea por la cima del grupo.

El historial entre España e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones es parejo mirado en conjunto, aunque con ligera ventaja inglesa: de 29 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14 y España 12, con 4 empates y una diferencia de goles a favor de los ingleses (48 contra 37). El duelo más reciente, de septiembre de este año, quedó para España, que se impuso 3-2 como visitante.

En los últimos diez cruces hay de todo: triunfos ajustados, goleadas puntuales y hasta dos empates, lo que confirma que no hay favorito claro cuando se enfrentan estas dos selecciones históricas.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Inglaterra vs. España 2-3 UEFA Nations League 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies

Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.

suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa. Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.