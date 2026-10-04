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Alineaciones de Irlanda del Norte y Georgia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones

Se viene Irlanda del Norte vs. Georgia este lunes 5 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda del Norte y Georgia

Irlanda del Norte viene de ganarle 3-0 a Ucrania y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Georgia viene de caer 0-1 ante Hungría y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Irlanda del Norte y Georgia

Irlanda del Norte (5-4-1): Pierce Charles, Terry Devlin, Ciaron Brown, Ruairi McConville, Tom Atcheson, Brodie Spencer, Isaac Price, Shea Charles, Trai Hume, Kieran Morrison, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.

Georgia (3-5-2): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Lasha Dvali, Saba Goglichidze, Georgiy Tsitaishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Chakvetadze, Irakli Yegoian, Otar Kakabadze, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze.

Suplentes de Irlanda del Norte: Justin Devenny, Jordan Thompson, Ceadach O'Neill, Dion Charles, Paul Smyth, Conor Hazard, Michael Forbes, Patrick Kelly, Paddy McNair, Braiden Graham, Josh Magennis, Bailey Peacock-Farrell.

Suplentes de Georgia: Giorgi Kochorashvili, Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze, Saba Lobzhanidze, Davit Kereselidze, Gizo Mamageishvili, Giorgi Abuashvili, Giorgi Kvernadze, Saba Sazonov, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.

La previa de Irlanda del Norte y Georgia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Chile)
  • Historial: 2 cruces — Irlanda del Norte ganó 2, Georgia ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 25/09/2026: Georgia 0-1 Irlanda del Norte
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