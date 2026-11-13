Alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Liechtenstein viene de empatar 0-0 con Azerbaiyán. Azerbaiyán viene de ganarle 1-0 a Lituania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán
Liechtenstein (5-3-2): Benjamin Buechel, Emanuel Zünd, Livio Meier, Severin Schlegel, Jens Hofer, Maximilian Göppel, Marcel Büchel, Alessio Hasler, Aron Sele, Alessandro Lo Russo, Fabio Luque Notaro. DT: Konrad Fünfstück.
Azerbaiyán (4-2-3-1): Emil Balayev, Gismat Aliyev, Rahil Mammadov, Badavi Hüseynov, Rahman Dashdamirov, Abdulakh Khaybulayev, Tural Bayramov, Oruc Mammadov, Rufat Abbasov, Mahir Emreli, Aleksey İsayev. DT: Aykhan Abbasov.
Suplentes de Liechtenstein: Kenny Kindle, Lars Traber, Jonas Weissenhofer, Nicolas Hasler, Niklas Beck, Willy Pizzi, Justin Ospelt, Andrin Netzer, Bruno Poitner, Liam Kranz, Lorenzo Lo Russo, Florian Allgäuer, Ferhat Sağlam, Yonas Abidi, Andreas Malin, Philipp Ospelt, Manuel Mikus, Tim Tiado Oehri.
Suplentes de Azerbaiyán: Tellur Mutallimov, Anton Krivotsyuk, Emin Makhmudov, Renat Dadashov, Anatoliy Nuriyev, Aydin Bayramov, Emil Safarov, Elvin Badalov, Ceyhun Nuriyev, Vusal Isgandarli, Rufat Abdullazada, Musa Gurbanly, Ravan Mirzammadov, Nihad Ahmadzada, Eshqin Ahmadov, Emil Mustafaiev, Farid Yusifli, Khayal Aliyev, Lorenzo Mezzotero, Murad Mammadov, Namig Alasgarov, Shahrudin Mahammadaliyev.
La previa de Liechtenstein y Azerbaiyán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 6 cruces — Liechtenstein ganó 1, Azerbaiyán ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Azerbaiyán 0-0 Liechtenstein
- Próximo partido de Liechtenstein: vs. Lituania, lunes 16 de noviembre