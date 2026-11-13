Liechtenstein vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Azerbaiyán llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Liechtenstein está 47° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-2 como local ante Lituania.

En su último compromiso, Azerbaiyán ganó 1-0 como local ante Lituania. El conjunto marcha 28° con 5 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Liechtenstein.

El historial entre Liechtenstein y Azerbaiyán

Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Liechtenstein, 3 de Azerbaiyán y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 0-0 UEFA Nations League 06/02/2013 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 1-0 Friendlies 10/10/2009 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/06/1999 Azerbaiyán vs. Liechtenstein 4-0 UEFA European Championship Qualifiers 14/10/1998 Liechtenstein vs. Azerbaiyán 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Gibraltar — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis