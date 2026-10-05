Alineaciones de Luxemburgo y Bulgaria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Luxemburgo vs. Bulgaria este martes 6 de octubre desde las 15:45 hora de Chile por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Luxemburgo y Bulgaria

Luxemburgo viene de caer 0-1 ante Estonia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Bulgaria viene de caer 0-3 ante Islandia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Luxemburgo y Bulgaria

Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Dirk Carlson, Vahid Selimović, Enes Mahmutović, Florian Bohnert, Aiman Dardari, Enzo dos Santos, Vincent Thill, Omar Natami, Tomas Cruz, Jayson Videira. DT: Jeff Strasser.

Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Emil Tsenov, Stefan Velkov, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Ilia Gruev, Asen Chandarov, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Atanas Iliev, Marin Petkov. DT: Aleksandar Dimitrov.

Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Eric Veiga, Hamza Kadamani, Sofiane Ikene, Mathias Olesen, Miguel Goncalves, Sébastien Thill, Marvin Martins, Tim Kips.

Suplentes de Bulgaria: Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Zdravko Dimitrov, Dimitar Mitov, Hristiyan Petrov, Vladimir Nikolov, Kristiyan Balov, Kristiyan Stoyanov, Aleks Bozhev.

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La previa de Luxemburgo y Bulgaria: todo lo que hay que saber