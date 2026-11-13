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Liga de Naciones

Alineaciones de Luxemburgo y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Luxemburgo viene de caer 0-2 ante Bulgaria y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Estonia viene de empatar 0-0 con Islandia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Luxemburgo y Estonia

Luxemburgo (4-4-2): Anthony Moris, Laurent Jans, Tim Hall, Vahid Selimović, Florian Bohnert, Vincent Thill, Tomás Cruz, Mathias Olesen, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Sébastien Thill. DT: Jeff Strasser.

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Estonia (5-4-1): Karl Hein, Rasmus Peetson, Karol Mets, Erko Tõugjas, Maksim Paskotši, Michael Schjonning-Larsen, Patrik Kristal, Kevor Palumets, Mattias Käit, Rocco Robert Shein, Mattias Maennilaan. DT: Jürgen Henn.

Suplentes de Luxemburgo: Omar Natami, Eric Veiga, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Eldin Džogović, Jayson Videira, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Tim Kips, Sofiane Ikene, Miguel Gonçalves, Lucas Fox, Patrick Macedo Batista.

Suplentes de Estonia: Markus Poom, Martin Miller, Nikita Mihhailov, Karel Mustmaa, Mihkel Ainsalu, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Maksimilian Skvortsov, Tanel Tammik, Marten-Chris Paalberg, Karl Andre Vallner, Frank Liivak, Mihhail Kolobov.

La previa de Luxemburgo y Estonia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Chile)
  • Historial: 4 cruces — Luxemburgo ganó 0, Estonia ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/10/2026: Estonia 1-0 Luxemburgo
  • Próximo partido de Luxemburgo: vs. Islandia, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Estonia: vs. Bulgaria, lunes 16 de noviembre
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