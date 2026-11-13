Alineaciones de Luxemburgo y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Luxemburgo viene de caer 0-2 ante Bulgaria y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Estonia viene de empatar 0-0 con Islandia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Luxemburgo y Estonia
Luxemburgo (4-4-2): Anthony Moris, Laurent Jans, Tim Hall, Vahid Selimović, Florian Bohnert, Vincent Thill, Tomás Cruz, Mathias Olesen, Hamza Kadamani, Aiman Dardari, Sébastien Thill. DT: Jeff Strasser.
Estonia (5-4-1): Karl Hein, Rasmus Peetson, Karol Mets, Erko Tõugjas, Maksim Paskotši, Michael Schjonning-Larsen, Patrik Kristal, Kevor Palumets, Mattias Käit, Rocco Robert Shein, Mattias Maennilaan. DT: Jürgen Henn.
Suplentes de Luxemburgo: Omar Natami, Eric Veiga, Dirk Carlson, Enes Mahmutović, Eldin Džogović, Jayson Videira, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Tim Kips, Sofiane Ikene, Miguel Gonçalves, Lucas Fox, Patrick Macedo Batista.
Suplentes de Estonia: Markus Poom, Martin Miller, Nikita Mihhailov, Karel Mustmaa, Mihkel Ainsalu, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Maksimilian Skvortsov, Tanel Tammik, Marten-Chris Paalberg, Karl Andre Vallner, Frank Liivak, Mihhail Kolobov.
La previa de Luxemburgo y Estonia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 4 cruces — Luxemburgo ganó 0, Estonia ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 03/10/2026: Estonia 1-0 Luxemburgo
- Próximo partido de Luxemburgo: vs. Islandia, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Estonia: vs. Bulgaria, lunes 16 de noviembre