Las Eliminatorias Conmebol para el Mundial del 2026 ya tienen a sus seis equipos clasificados y también a dos eliminados, esto al cierre de la fecha 17 a falta de una última jornada, donde solo queda por definir quién irá al repechaje.

Esta tarde se jugaron cuatro partidos en simultáneo, donde Uruguay, Colombia y Paraguay timbraron sus pasaportes para ir a la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.

La Celeste que dirige Marcelo Bielsa goleó por 3-0 a Perú en el Estadio Centenario y lo dejó sin opciones de poder soñar con la clasificación a la cita planetaria. Además, los charrúas volvieron al tercer lugar de la clasificatoria con 27 puntos.

En paralelo, Colombia hizo lo mismo con Bolivia en Barranquilla, quedándose con el quinto lugar con 25 unidades.

Por su parte, Paraguay empató sin goles en Ecuador en Asunción, también llegando a la línea de los 25 puntos, y quedándose con el último pasaje directo para el Mundial.

Los otros clasificados que ya habían asegurado su viaje a la cita planetaria son el líder Argentina, su escolta Brasil y Ecuador.

En esta pasada Perú se une a Chile como los eliminados para el Mundial del 2026, donde la Blanquirroja quedó en la penúltima posición con 12 puntos, sin chances de cara a la última fecha.

Perú cae ante Uruguay y queda eliminado para el Mundial del 2026. (Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

En la jornada final solo queda resolver quién clasificará al repechaje, donde Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17 unidades.

La Vinotinto recibirá a Colombia el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en Maturín y los altiplánicos enfrentarán a Brasil a la misma hora en El Alto.