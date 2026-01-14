Universidad de Chile se inclinó por un polémico adiós en el mercado de fichajes. A pesar de que un sector de la hinchada rechazó la idea, Leandro Fernández abandonó el conjunto estudiantil.

Si bien tenía vínculo vigente, el delantero argentino rescindió su contrato y cruzó la cordillera para jugar en su país natal. Allí, encontró las puertas abiertas de Argentinos Juniors.

El elenco de La Paternal ya lo anunció como refuerzo oficial y debutó a la brevedad: lo hizo de una manera soñada. Fue con un golazo de proporciones ante Vélez Sarsfield.

La figura con paso por Universidad de Chile actuó en el segundo encuentro amistoso ante El Fortín (de dos de 80 minutos, respectivamente), que terminó 2-2 en condición de visitante.

De esta manera, el oriundo de Santa Fe se prepara para una campaña que tendrá duros desafíos. Los dirigidos por Nicolás Diez participarán en la segunda fase de Copa Libertadores.

Leandro Fernández anotó un gol en su nuevo club tras dejar Universidad de Chile. (Foto: Argentinos Juniors)

El paso de Leandro Fernández por Universidad de Chile

Durante su estadía de tres años en la escuadra azul, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 100 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar 33 goles y entregar 23 asistencias.

Cabe consignar que tenía contrato vigente con Universidad de Chile hasta diciembre de 2026. Sin embargo, según ratificó la institución, se acordó su salida anticipada.

VIDEO | El golazo de Leandro Fernández