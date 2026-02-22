Vélez Sarsfield vence momentáneamente a River Plate por 1-0 en el Estadio José Amalfitani. El conjunto de Claudio Baeza y Diego Valdés sigue con su buena campaña derrotando al equipo de Paulo Díaz.

El Serrucho se está llenando de aplausos con su gran partido contra los Millonarios. El volante nacional sigue con su seguidilla de buen rendimiento y está siendo reconocido por la prensa de Argentina.

El periodista de TyC Sports, Germán García publicó a través de X en donde habló sobre el primer tiempo del complemento y destacó el trabajo del ex Toluca.

Baeza ha sido uno de los pilares fundamentales en el mediocampo del Fortín, y poco a poco se convierte en un inamovible para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

Con este resultado momentáneo, el conjunto local alcanza los 14 puntos y sigue manteniendo su liderato en el grupo A del Torneo de Apertura.

Foto: @velez en X. Vélez vence momentáneamente a River Plate

Por el lado de los dirigidos por Marcelo Gallardo, se ubican en la décima posición con 7 puntos en 6 partidos jugados.

¿Qué viene para Baeza?

El Fortín deberá recibir a Deportivo Riestra el miércoles 25 de febrero a las 19:30 horas, partido válido por la séptima fecha del Torneo de Apertura.

En síntesis