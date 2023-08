Poco a poco Charles Aránguiz ha ido retomando su nivel en Internacional de Porto Alegre. El mediocampista chileno es una de las grandes figuras del elenco que dirige el argentino Eduardo “Chacho” Coudet, el cual esta tarde podría llegar hasta las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Su buen cometido hizo que Eduardo Berizzo lo nominara para lo que será la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Roja tendrá que enfrentar a Uruguay y Colombia.

Aránguiz será de la partida ante el elenco boliviano por la Copa Libertadores | FOTO: Getty Images

Si hay alguien que conocer de cerca del “Principe” en Brasil es Nicolás Hernández, defensor colombiano, quien en conversación con AS Chile solo tuvo palabras de elogios para el oriundo de Puente Alto.

“Para nosotros, él es una referencia. Sabemos el recorrido y experiencia que tiene. Sabemos el carácter que tiene y siempre quiere participar, jugar. Obviamente él sabía que iba a ser difícil, porque venía de lesiones que lo habían afectado, pero tuvo el carácter y la tranquilidad suficiente para cuando llegara el momento. Ahora y siempre fue una pieza fundamental, tanto cuando estaba afuera como ahora que está dentro. Gracias a Dios ahora lo tenemos al 100%”, señaló en el arranque.

“Es un líder nato que te ayuda. Te habla en lo personal. Te habla sobre todo en privado. Por ejemplo a mí me dice cosas, me corrige algunas cosas que por ahí él ve y que uno muchas veces no ve, quizás por la juventud y porque obviamente por su recorrido y jerarquía ve otros factores que se pueden mejorar. Por lo menos en lo personal me ayudó bastante en varias cosas”, agregó.

“Es un salto de calidad. Aparte de la jerarquía que tiene, como hemos hablado, técnicamente es un jugador demasiado bueno, muy organizado y da un cierto equilibrio. Entonces por ese lado nos ayudó, sumó bastante y eso fue lo que últimamente nos aportó”, cerró.

¿Cuándo juegan Inter de Porto Alegre contra Bolivar por la Copa Libertadores?

El duelo de Inter ante Bolívar será este martes 29 de agosto a las 18:00 horas, en el Estadio Beria-Rio de Porto Alegre, Brasil.