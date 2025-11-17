La teleserie de Bruno Barticciotto sumó un nuevo e inesperado capítulo. Cuando en Colo Colo comenzaban a ilusionarse con abrir conversaciones para ficharlo en 2026, desde Argentina apareció nuevamente un viejo protagonista que ya ha interferido antes: Racing Club, que otra vez quiere meterse en la carrera por el delantero.

Todo se reactivó luego de que desde México confirmaran que Santos Laguna no ejercerá la opción de compra, por lo que Barticciotto debe regresar a Talleres de Córdoba, dueño de su pase. Y ahí es donde el ‘Cacique’ veía un escenario propicio: negociar directamente con Talleres de Córdoba, dueño del pase del ‘Barti Jr’.

Bruno Barticciotto empieza a sonar como alternativa en Racing y Colo Colo comienza a preocuparse (Foto: Getty)

Sin embargo, según reveló el periodista Rodrigo Gómez en radio Cooperativa, la irrupción de la ‘Academia’ volvió a agitar el mercado. “La situación de Bruno Barti estará fuerte como alternativa en Colo Colo… pero hay un grande de Argentina dispuesto: Racing”, explicó, generando preocupación en Macul.

¿Se repite la historia y Bruno Barti solo quedará en rumores?

La historia no es nueva, y así lo recordó Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y padre del jugador. El exfutbolista reveló que ya hubo un intento serio desde Avellaneda. “El año pasado, antes de ir a Santos, estuvo cerca de Racing… y ya había hablado con Diego Milito”, aseguró. Sin embargo, la ‘T’ no quiso prestarlo.

Hoy, con un contrato hasta fines de 2027 y una cláusula de compra de 3 millones de dólares, el panorama vuelve a repetirse. Talleres escuchará ofertas y Racing, con su poder económico y presencia constante en el mercado trasandino, vuelve a ser un competidor de peso.

En Macul saben que el interés por Barticciotto no será exclusivo y que deberán moverse rápido si quieren tener una opción real. La necesidad de sumar un delantero que aporte gol y proyección hace que el nombre del ex Palestino sea prioridad para el Monumental.

La gran pregunta es si esta vez Racing solo mete presión o realmente buscará cerrar al atacante. Desde el entorno del jugador, aseguran que este mercado será decisivo, porque necesita estabilidad después de una temporada con lesiones y poca continuidad.

Por ahora, lo único claro es que la historia se repite: los Albos sueñan con repatriar a Bruno Barticciotto… y Racing vuelve a aparecer para complicarlo todo. Y con tres partes involucradas, la teleserie promete varios capítulos más.

