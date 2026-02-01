Vélez Sarsfield igualó por la cuenta mínima tras visitar a Independiente por la tercera jornada del Torneo de Apertura. El volante nacional Diego Valdés fue bien valorado por los hinchas del “Fortín” tras su demostración.

El formado en Audax Italiano fue la gran figura del partido y se llenó de elogios tras su gran actuación en el encuentro frente al “Rojo”.

Cabe destacar que Valdés es una de las opciones que tuvo Colo Colo en carpeta para reforzarse en este 2026, pero no se llegó a nada concreto.

Desde su llegada en julio de 2025 el jugador ha pasado por constantes lesiones que no le ha permitido tener regularidad en el equipo.

El mediocampista ha disputado un total de 13 partidos en donde ha logrado marcar un gol.

El chileno a pesar de no tener muchos minutos ha generado gran cantidad de aplausos en Argentina. Por lo que ha sido ampliamente valorado en los comentarios de los hinchas del club.

¿Qué viene para Diego Valdés?

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tienen un gran desafío el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 horas en donde recibirán a Boca Juniors.

En síntesis