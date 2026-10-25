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LaLiga

Dónde ver EN VIVO Athletic Bilbao vs. Getafe por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el San Mames Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Athletic vs. Getafe, LaLiga
Athletic vs. Getafe, LaLiga

Athletic Bilbao recibe a Getafe este domingo 25 de octubre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el San Mames Stadium.

Athletic Bilbao llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Athletic Bilbao perdió 1-3 como visitante ante Levante. El conjunto marcha 15° con 9 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Valencia.

Getafe viene de empatar 1-1 como local ante Rayo Vallecano. El equipo ocupa el puesto 16 con 9 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Barcelona.

El historial entre Athletic Bilbao y Getafe

Athletic Bilbao y Getafe se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 13 triunfos de Athletic Bilbao, 11 de Getafe y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
05/04/2026Getafe vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
25/10/2025Athletic Bilbao vs. Getafe0-1Primera División
15/05/2025Getafe vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
15/08/2024Athletic Bilbao vs. Getafe1-1Primera División
03/05/2024Getafe vs. Athletic Bilbao0-2Primera División
27/09/2023Athletic Bilbao vs. Getafe2-2Primera División
01/04/2023Athletic Bilbao vs. Getafe0-0Primera División
18/10/2022Getafe vs. Athletic Bilbao2-2Primera División
18/03/2022Athletic Bilbao vs. Getafe1-1Primera División
06/12/2021Getafe vs. Athletic Bilbao0-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Costa Rica: ViX, Sky Sports
  • Guatemala: ViX, Sky Sports
  • Panamá: ViX, Rush Sports 2, Sky Sports
  • El Salvador: ViX, Sky Sports
  • Honduras: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs

En síntesis

  • Athletic Bilbao y Getafe se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Athletic Bilbao suma 9 puntos en el torneo.
  • Getafe suma 9 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
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