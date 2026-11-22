Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Getafe perdió 0-2 como visitante ante Villarreal. El conjunto marcha 15° con 12 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Sevilla.
Atlético de Madrid viene de perder 1-2 como local ante Barcelona. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Levante.
El historial entre Getafe y Atlético de Madrid
Getafe y Atlético de Madrid se enfrentaron 50 veces en los últimos años: 5 triunfos de Getafe, 34 de Atlético de Madrid y 11 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/07/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|4-1
|Club Friendlies
|14/03/2026
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|23/11/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-1
|Primera División
|09/03/2025
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|2-1
|Primera División
|04/02/2025
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|5-0
|Copa del Rey
|15/12/2024
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|03/08/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|1-3
|Club Friendlies
|15/05/2024
|Getafe vs. Atlético de Madrid
|0-3
|Primera División
|19/12/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|3-3
|Primera División
|04/02/2023
|Atlético de Madrid vs. Getafe
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.
- Atlético de Madrid suma 28 puntos en el torneo.