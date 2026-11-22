Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Atlético de Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Getafe perdió 0-2 como visitante ante Villarreal. El conjunto marcha 15° con 12 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Sevilla.

Atlético de Madrid viene de perder 1-2 como local ante Barcelona. El equipo ocupa el puesto 3 con 28 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Levante.

El historial entre Getafe y Atlético de Madrid

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentaron 50 veces en los últimos años: 5 triunfos de Getafe, 34 de Atlético de Madrid y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/07/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 4-1 Club Friendlies 14/03/2026 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 23/11/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-1 Primera División 09/03/2025 Getafe vs. Atlético de Madrid 2-1 Primera División 04/02/2025 Atlético de Madrid vs. Getafe 5-0 Copa del Rey 15/12/2024 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-0 Primera División 03/08/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 1-3 Club Friendlies 15/05/2024 Getafe vs. Atlético de Madrid 0-3 Primera División 19/12/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 3-3 Primera División 04/02/2023 Atlético de Madrid vs. Getafe 1-1 Primera División

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Horario del partido

Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis