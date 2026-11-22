Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Getafe recibe a Atlético de Madrid este domingo 22 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-2 ante Villarreal y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético de Madrid viene de caer 1-2 ante Barcelona y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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