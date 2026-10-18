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Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga
Celta Vigo vs. Alaves, LaLiga

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Hay partido con sabor a mitad de tabla pero con hambre de meterse más arriba: el Celta quiere dejar atrás el amague de bache y el Alavés necesita frenar la caída después de dos tropiezos seguidos.

Ninguno de los dos pelea por cosas grandes todavía, pero una victoria acomoda posiciones en una Liga que recién empieza a definir quién pelea arriba y quién mira para abajo.

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La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con el folio mixto: viene de rescatar un punto en campo del Elche tras el 0-0, después de haber goleado 5-0 al Racing de Santander y de empatar con el Málaga. Es decir, alterna partidazos con jornadas de bajón, algo que lo tiene en la mitad de la tabla con 8 unidades en 8 fechas.

El Alavés, en cambio, llega golpeado. Perdió 1-2 con el Atlético de Madrid jugando en su casa, después de un 0-0 ante el Athletic y de caer también como local frente al Valencia. Son dos derrotas en los últimos tres partidos, un dato que pesa pese a que el equipo todavía se mantiene en zona cómoda con 11 puntos.

El historial entre Celta y Alavés

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja gallega: de 40 cruces, el Celta ganó 16, el Alavés 13 y hubo 11 empates, con una diferencia de gol favorable a los celestes (55 contra 44). El antecedente más reciente fue un partidazo de goles: el 3-4 que se dieron en marzo pasado, cuando el local terminó festejando el equipo vasco pese a jugar en campo ajeno. Antes de eso, el Celta se había impuesto 1-0 en Vitoria, así que la cosa viene cambiando de mano cada vez que se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/03/2026Celta vs. Alavés3-4Primera División
22/11/2025Alavés vs. Celta0-1Primera División
27/01/2025Alavés vs. Celta1-1Primera División
16/08/2024Celta vs. Alavés2-1Primera División
27/04/2024Alavés vs. Celta3-0Primera División
28/09/2023Celta vs. Alavés1-1Primera División
07/05/2022Celta vs. Alavés4-0Primera División
27/11/2021Alavés vs. Celta1-2Primera División
04/04/2021Alavés vs. Celta1-3Primera División
20/12/2020Celta vs. Alavés2-0Primera División

Horario del partido

  • Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Celta suma 8 puntos en el torneo.
  • Alavés suma 11 puntos en el torneo.
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