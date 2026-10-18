Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Hay partido con sabor a mitad de tabla pero con hambre de meterse más arriba: el Celta quiere dejar atrás el amague de bache y el Alavés necesita frenar la caída después de dos tropiezos seguidos.
Ninguno de los dos pelea por cosas grandes todavía, pero una victoria acomoda posiciones en una Liga que recién empieza a definir quién pelea arriba y quién mira para abajo.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega con el folio mixto: viene de rescatar un punto en campo del Elche tras el 0-0, después de haber goleado 5-0 al Racing de Santander y de empatar con el Málaga. Es decir, alterna partidazos con jornadas de bajón, algo que lo tiene en la mitad de la tabla con 8 unidades en 8 fechas.
El Alavés, en cambio, llega golpeado. Perdió 1-2 con el Atlético de Madrid jugando en su casa, después de un 0-0 ante el Athletic y de caer también como local frente al Valencia. Son dos derrotas en los últimos tres partidos, un dato que pesa pese a que el equipo todavía se mantiene en zona cómoda con 11 puntos.
El historial entre Celta y Alavés
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja gallega: de 40 cruces, el Celta ganó 16, el Alavés 13 y hubo 11 empates, con una diferencia de gol favorable a los celestes (55 contra 44). El antecedente más reciente fue un partidazo de goles: el 3-4 que se dieron en marzo pasado, cuando el local terminó festejando el equipo vasco pese a jugar en campo ajeno. Antes de eso, el Celta se había impuesto 1-0 en Vitoria, así que la cosa viene cambiando de mano cada vez que se cruzan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/03/2026
|Celta vs. Alavés
|3-4
|Primera División
|22/11/2025
|Alavés vs. Celta
|0-1
|Primera División
|27/01/2025
|Alavés vs. Celta
|1-1
|Primera División
|16/08/2024
|Celta vs. Alavés
|2-1
|Primera División
|27/04/2024
|Alavés vs. Celta
|3-0
|Primera División
|28/09/2023
|Celta vs. Alavés
|1-1
|Primera División
|07/05/2022
|Celta vs. Alavés
|4-0
|Primera División
|27/11/2021
|Alavés vs. Celta
|1-2
|Primera División
|04/04/2021
|Alavés vs. Celta
|1-3
|Primera División
|20/12/2020
|Celta vs. Alavés
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 11:15 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
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- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 8 puntos en el torneo.
- Alavés suma 11 puntos en el torneo.