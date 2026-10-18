Dónde ver EN VIVO Celta vs. Alavés por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Celta y Alavés se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Alavés este domingo 18 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Hay partido con sabor a mitad de tabla pero con hambre de meterse más arriba: el Celta quiere dejar atrás el amague de bache y el Alavés necesita frenar la caída después de dos tropiezos seguidos.

Ninguno de los dos pelea por cosas grandes todavía, pero una victoria acomoda posiciones en una Liga que recién empieza a definir quién pelea arriba y quién mira para abajo.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega con el folio mixto: viene de rescatar un punto en campo del Elche tras el 0-0, después de haber goleado 5-0 al Racing de Santander y de empatar con el Málaga. Es decir, alterna partidazos con jornadas de bajón, algo que lo tiene en la mitad de la tabla con 8 unidades en 8 fechas.

El Alavés, en cambio, llega golpeado. Perdió 1-2 con el Atlético de Madrid jugando en su casa, después de un 0-0 ante el Athletic y de caer también como local frente al Valencia. Son dos derrotas en los últimos tres partidos, un dato que pesa pese a que el equipo todavía se mantiene en zona cómoda con 11 puntos.

El historial entre Celta y Alavés

El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja gallega: de 40 cruces, el Celta ganó 16, el Alavés 13 y hubo 11 empates, con una diferencia de gol favorable a los celestes (55 contra 44). El antecedente más reciente fue un partidazo de goles: el 3-4 que se dieron en marzo pasado, cuando el local terminó festejando el equipo vasco pese a jugar en campo ajeno. Antes de eso, el Celta se había impuesto 1-0 en Vitoria, así que la cosa viene cambiando de mano cada vez que se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/03/2026 Celta vs. Alavés 3-4 Primera División 22/11/2025 Alavés vs. Celta 0-1 Primera División 27/01/2025 Alavés vs. Celta 1-1 Primera División 16/08/2024 Celta vs. Alavés 2-1 Primera División 27/04/2024 Alavés vs. Celta 3-0 Primera División 28/09/2023 Celta vs. Alavés 1-1 Primera División 07/05/2022 Celta vs. Alavés 4-0 Primera División 27/11/2021 Alavés vs. Celta 1-2 Primera División 04/04/2021 Alavés vs. Celta 1-3 Primera División 20/12/2020 Celta vs. Alavés 2-0 Primera División

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Horario del partido

Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis