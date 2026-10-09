Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Bournemouth por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea recibe a Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge por la sexta jornada de la Premier League.
Chelsea llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bournemouth tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Chelsea perdió 0-3 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 10° con 7 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Hull.
Bournemouth viene de perder 0-1 como local ante Liverpool. El equipo ocupa el puesto 17 con 3 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.
El historial entre Chelsea y Bournemouth
Chelsea y Bournemouth se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 12 triunfos de Chelsea, 4 de Bournemouth y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/12/2025
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|06/12/2025
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|14/01/2025
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|14/09/2024
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|19/05/2024
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-1
|Premier League
|17/09/2023
|Bournemouth vs. Chelsea
|0-0
|Premier League
|06/05/2023
|Bournemouth vs. Chelsea
|1-3
|Premier League
|27/12/2022
|Chelsea vs. Bournemouth
|2-0
|Premier League
|27/07/2021
|Bournemouth vs. Chelsea
|1-2
|Club Friendlies
|29/02/2020
|Bournemouth vs. Chelsea
|2-2
|Premier League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Arsenal vs. Leeds — sábado 10 de octubre, 08:30 hs
- Sunderland vs. Brighton — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Ipswich Town vs. Fulham — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Aston Villa vs. Brentford — sábado 10 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
- Hull vs. Everton — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 10:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Chelsea y Bournemouth se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Chelsea suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.