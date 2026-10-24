Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea llega con la mejor racha de la fecha y el Tottenham arrastra un andar que lo tiene metido en zona de descenso, así que el contraste de momentos promete marcar el pulso del partido.
Es un clásico de Londres y aunque la tabla todavía está lejos de definir nada, para el Tottenham ya empieza a pesar la necesidad de sumar antes de que la distancia con los puestos de arriba se haga completamente de otro mundo.
La actualidad de ambos equipos
El Chelsea llega entonado: ganó sus últimos dos compromisos, con un 2-0 de visitante ante el Everton y un contundente 5-1 en casa frente al Bournemouth, luego de la dura caída 0-3 ante el Brentford que había encendido algunas dudas. Con 13 puntos en siete fechas, el equipo de Stamford Bridge se ubica cuarto y quiere consolidar ese lugar con un triunfo ante su clásico rival.
El Tottenham, en cambio, atraviesa un presente mucho más irregular. Viene de ganarle 3-1 al Coventry como local, pero antes había igualado 1-1 con el Manchester United y perdido 2-3 ante el Aston Villa. Con apenas 6 puntos en siete partidos, está 17° en la tabla y necesita revertir pronto esa tendencia si no quiere complicarse más de la cuenta.
El historial entre Chelsea y Tottenham
El historial entre ambos tiene 165 antecedentes y marca una clara ventaja para el Chelsea, que ganó 76 veces por 51 del Tottenham, con 39 empates. En materia de goles también manda el local de este sábado: 257 contra 222.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/08/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|1-2
|Sydney Super Cup
|19/05/2026
|Chelsea vs. Tottenham
|2-1
|Premier League
|01/11/2025
|Tottenham vs. Chelsea
|0-1
|Premier League
|03/04/2025
|Chelsea vs. Tottenham
|1-0
|Premier League
|08/12/2024
|Tottenham vs. Chelsea
|3-4
|Premier League
|02/05/2024
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
|06/11/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|1-4
|Premier League
|26/02/2023
|Tottenham vs. Chelsea
|2-0
|Premier League
|14/08/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-2
|Premier League
|23/01/2022
|Chelsea vs. Tottenham
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs
En síntesis
- Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
- Tottenham suma 6 puntos en el torneo.