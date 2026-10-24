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Premier League

Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Tottenham por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Estadio Stamford Bridge, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Chelsea vs. Tottenham, Premier League
Chelsea vs. Tottenham, Premier League

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. El Chelsea llega con la mejor racha de la fecha y el Tottenham arrastra un andar que lo tiene metido en zona de descenso, así que el contraste de momentos promete marcar el pulso del partido.

Es un clásico de Londres y aunque la tabla todavía está lejos de definir nada, para el Tottenham ya empieza a pesar la necesidad de sumar antes de que la distancia con los puestos de arriba se haga completamente de otro mundo.

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La actualidad de ambos equipos

El Chelsea llega entonado: ganó sus últimos dos compromisos, con un 2-0 de visitante ante el Everton y un contundente 5-1 en casa frente al Bournemouth, luego de la dura caída 0-3 ante el Brentford que había encendido algunas dudas. Con 13 puntos en siete fechas, el equipo de Stamford Bridge se ubica cuarto y quiere consolidar ese lugar con un triunfo ante su clásico rival.

El Tottenham, en cambio, atraviesa un presente mucho más irregular. Viene de ganarle 3-1 al Coventry como local, pero antes había igualado 1-1 con el Manchester United y perdido 2-3 ante el Aston Villa. Con apenas 6 puntos en siete partidos, está 17° en la tabla y necesita revertir pronto esa tendencia si no quiere complicarse más de la cuenta.

El historial entre Chelsea y Tottenham

El historial entre ambos tiene 165 antecedentes y marca una clara ventaja para el Chelsea, que ganó 76 veces por 51 del Tottenham, con 39 empates. En materia de goles también manda el local de este sábado: 257 contra 222.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/08/2026Chelsea vs. Tottenham1-2Sydney Super Cup
19/05/2026Chelsea vs. Tottenham2-1Premier League
01/11/2025Tottenham vs. Chelsea0-1Premier League
03/04/2025Chelsea vs. Tottenham1-0Premier League
08/12/2024Tottenham vs. Chelsea3-4Premier League
02/05/2024Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League
06/11/2023Tottenham vs. Chelsea1-4Premier League
26/02/2023Tottenham vs. Chelsea2-0Premier League
14/08/2022Chelsea vs. Tottenham2-2Premier League
23/01/2022Chelsea vs. Tottenham2-0Premier League

Horario del partido

  • Chile: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 08:30 hs
  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 11:00 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 11:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 13:30 hs

En síntesis

  • Chelsea y Tottenham se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Chelsea suma 13 puntos en el torneo.
  • Tottenham suma 6 puntos en el torneo.
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