Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Este domingo 4 de octubre, Grecia recibe la visita de una Alemania que todavía no se repone del golpe que le dieron hace apenas una semana. La Liga de Naciones sigue su curso y el local llega con el envión anímico de haber sido quien le propinó ese golpe.

Grecia marcha noveno con 7 puntos en 3 partidos y Alemania aparece 26° con 4, en una jornada 4 donde los alemanes necesitan reaccionar para no complicarse en la tabla general del certamen.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa su mejor momento en mucho tiempo. Viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes de eso encadenó dos triunfos como visitante: 1-0 ante Alemania y 2-1 frente a Serbia. Son nueve puntos posibles de los últimos tres partidos los que convirtió en siete, y el equipo llega con confianza después de haber dado el golpe justamente ante el rival de este domingo.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Alemania, que ganó 7 de los 11 cruces con 23 goles a favor contra 11 de Grecia, mientras hubo 3 empates. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se quedó con la victoria por 1-0, el único triunfo griego en toda la serie.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Alemania vs. Grecia 0-1 UEFA Nations League 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

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En síntesis