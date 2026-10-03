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Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Greece vs. Germany, Liga de Naciones
Greece vs. Germany, Liga de Naciones

Este domingo 4 de octubre, Grecia recibe la visita de una Alemania que todavía no se repone del golpe que le dieron hace apenas una semana. La Liga de Naciones sigue su curso y el local llega con el envión anímico de haber sido quien le propinó ese golpe.

Grecia marcha noveno con 7 puntos en 3 partidos y Alemania aparece 26° con 4, en una jornada 4 donde los alemanes necesitan reaccionar para no complicarse en la tabla general del certamen.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Grecia atraviesa su mejor momento en mucho tiempo. Viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes de eso encadenó dos triunfos como visitante: 1-0 ante Alemania y 2-1 frente a Serbia. Son nueve puntos posibles de los últimos tres partidos los que convirtió en siete, y el equipo llega con confianza después de haber dado el golpe justamente ante el rival de este domingo.

El historial entre Grecia y Alemania

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Alemania, que ganó 7 de los 11 cruces con 23 goles a favor contra 11 de Grecia, mientras hubo 3 empates. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se quedó con la victoria por 1-0, el único triunfo griego en toda la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Alemania vs. Grecia0-1UEFA Nations League
07/06/2024Alemania vs. Grecia2-1Friendlies
22/06/2012Alemania vs. Grecia4-2UEFA European Championship
28/03/2001Grecia vs. Alemania2-4UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Alemania vs. Grecia2-0UEFA World Cup Qualifiers
17/06/1980Grecia vs. Alemania0-0UEFA European Championship
11/10/1975Alemania vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
20/11/1974Grecia vs. Alemania2-2UEFA European Championship Qualifiers
22/11/1970Grecia vs. Alemania1-3Friendlies
22/10/1961Alemania vs. Grecia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Grecia suma 7 puntos en el torneo.
  • Alemania suma 4 puntos en el torneo.
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