Dónde ver EN VIVO Grecia vs. Alemania por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Este domingo 4 de octubre, Grecia recibe la visita de una Alemania que todavía no se repone del golpe que le dieron hace apenas una semana. La Liga de Naciones sigue su curso y el local llega con el envión anímico de haber sido quien le propinó ese golpe.
Grecia marcha noveno con 7 puntos en 3 partidos y Alemania aparece 26° con 4, en una jornada 4 donde los alemanes necesitan reaccionar para no complicarse en la tabla general del certamen.
Horario del partido
- Chile: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Grecia atraviesa su mejor momento en mucho tiempo. Viene de empatar 2-2 de local ante Países Bajos, pero antes de eso encadenó dos triunfos como visitante: 1-0 ante Alemania y 2-1 frente a Serbia. Son nueve puntos posibles de los últimos tres partidos los que convirtió en siete, y el equipo llega con confianza después de haber dado el golpe justamente ante el rival de este domingo.
El historial entre Grecia y Alemania
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Alemania, que ganó 7 de los 11 cruces con 23 goles a favor contra 11 de Grecia, mientras hubo 3 empates. Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: el 27 de septiembre pasado, con Alemania de local, Grecia se quedó con la victoria por 1-0, el único triunfo griego en toda la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Alemania vs. Grecia
|0-1
|UEFA Nations League
|07/06/2024
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|Friendlies
|22/06/2012
|Alemania vs. Grecia
|4-2
|UEFA European Championship
|28/03/2001
|Grecia vs. Alemania
|2-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Alemania vs. Grecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|17/06/1980
|Grecia vs. Alemania
|0-0
|UEFA European Championship
|11/10/1975
|Alemania vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|20/11/1974
|Grecia vs. Alemania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/11/1970
|Grecia vs. Alemania
|1-3
|Friendlies
|22/10/1961
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Grecia y Alemania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Grecia suma 7 puntos en el torneo.
- Alemania suma 4 puntos en el torneo.