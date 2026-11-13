Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Países Bajos llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Grecia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Países Bajos viene de ganar 2-1 como local ante Serbia. El equipo ocupa el puesto 17 con 8 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Grecia.
Grecia empató 0-0 como local ante Alemania en la fecha anterior. Grecia está 19° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Países Bajos.
El historial entre Países Bajos y Grecia
Países Bajos y Grecia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 9 triunfos de Países Bajos, 1 de Grecia y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Grecia vs. Países Bajos
|2-2
|UEFA Nations League
|16/10/2023
|Grecia vs. Países Bajos
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2023
|Países Bajos vs. Grecia
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/09/2016
|Países Bajos vs. Grecia
|1-2
|Friendlies
|27/04/2004
|Países Bajos vs. Grecia
|4-0
|Friendlies
|04/12/1991
|Grecia vs. Países Bajos
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|21/11/1990
|Países Bajos vs. Grecia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/12/1987
|Grecia vs. Países Bajos
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/1987
|Países Bajos vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/04/1982
|Países Bajos vs. Grecia
|1-0
|Friendlies
Horario del partido
- Chile: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
- Grecia suma 8 puntos en el torneo.