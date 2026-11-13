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Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Grecia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones
Netherlands vs. Greece, Liga de Naciones

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Países Bajos llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Grecia tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos viene de ganar 2-1 como local ante Serbia. El equipo ocupa el puesto 17 con 8 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Grecia.

Grecia empató 0-0 como local ante Alemania en la fecha anterior. Grecia está 19° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Países Bajos.

El historial entre Países Bajos y Grecia

Países Bajos y Grecia se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 9 triunfos de Países Bajos, 1 de Grecia y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Grecia vs. Países Bajos2-2UEFA Nations League
16/10/2023Grecia vs. Países Bajos0-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2023Países Bajos vs. Grecia3-0UEFA European Championship Qualifiers
01/09/2016Países Bajos vs. Grecia1-2Friendlies
27/04/2004Países Bajos vs. Grecia4-0Friendlies
04/12/1991Grecia vs. Países Bajos0-2UEFA European Championship Qualifiers
21/11/1990Países Bajos vs. Grecia2-0UEFA European Championship Qualifiers
16/12/1987Grecia vs. Países Bajos0-3UEFA European Championship Qualifiers
25/03/1987Países Bajos vs. Grecia1-1UEFA European Championship Qualifiers
14/04/1982Países Bajos vs. Grecia1-0Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Países Bajos y Grecia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Países Bajos suma 8 puntos en el torneo.
  • Grecia suma 8 puntos en el torneo.
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