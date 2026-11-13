Alineaciones de Países Bajos y Grecia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Países Bajos recibe a Grecia este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Países Bajos viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Grecia viene de empatar 0-0 con Alemania y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Países Bajos y Grecia
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong, Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo.
Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Lazaros Rota, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Kostas Tsimikas, Konstantinos Karetsas, Dimitrios Kourbelis, Thanasis Androutsos, Christos Tzolis, Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis. DT: Ivan Jovanović.
Suplentes de Países Bajos: Noa Lang, Mexx Meerdink, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Virgil Van Dijk, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, Nathan Ake, Quinten Timber, Joshua Zirkzee, Ruben van Bommel, Robin Roefs, Guus Til, Kenneth Taylor, Gjivai Zechiël, Mark Flekken, Ian Maatsen, Lutsharel Geertruida, Justin Kluivert, Brian Brobbey.
Suplentes de Grecia: Alexandros Kyziridis, Christos Mouzakitis, Giorgos Masouras, Konstantinos Koulierakis, Odysseas Vlachodimos, Triantafyllos Tsapras, Anastasios Douvikas, Dimitris Pelkas, Charalampos Kostoulas, Christos Mandas, Giannis Michailidis, Georgios Kyriakopoulos, Dimitrios Giannoulis, Andrews Tetteh, Anastasios Bakasetas, Georgios Vagiannidis, Ilias Koutsoupias, Nectarios Triantis, Pantelis Chatzidiakos.
La previa de Países Bajos y Grecia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Chile)
- Historial: 12 cruces — Países Bajos ganó 9, Grecia ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Grecia 2-2 Países Bajos
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Alemania, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Grecia: vs. Serbia, lunes 16 de noviembre