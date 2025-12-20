Erick Pulgar cerró un 2025 inolvidable en Flamengo y decidió inmortalizarlo de una manera muy especial. El volante chileno, pieza clave en el mediocampo del “Mengao”, sorprendió a todos al revelar un tatuaje que se volvió viral en Brasil, donde plasmó en su piel los seis títulos que conquistó durante la mejor temporada de su carrera.

A través de sus redes sociales, Pulgar compartió imágenes del impresionante diseño que ocupa buena parte de su brazo. En el tatuaje se aprecia una escena icónica con hinchas de Flamengo celebrando sobre el techo de un autobús, reflejando la pasión que rodeó cada una de las conquistas del club en 2025. Además, sumó un retrato del Cristo Redentor, símbolo de Río de Janeiro que da marco a su etapa más brillante en Brasil.

El detalle que más emocionó a los fanáticos fueron los seis trofeos que el mediocampista eligió marcar para siempre. Estos representan la Supercopa de Brasil, el Derbi de las Américas, la Copa Libertadores, la Copa Challenger, el Campeonato Carioca y el Brasileirao, consagraciones que consolidaron al formado en Deportes Antofagasta como un indiscutible en la escuadra rojinegra.

Los brutales números de Erick Pulgar con Flamengo

Pulgar fue protagonista absoluto a lo largo del año, disputando 41 partidos y anotando un gol, números que no fueron mayores únicamente porque sufrió una lesión que lo mantuvo fuera varias semanas. Aun así, su rendimiento fue clave para que Flamengo ganara prácticamente todo lo que jugó.

En total, el chileno acumula 142 partidos, tres goles y nueve asistencias con el gigante brasileño, estadísticas que lo posicionan como uno de los jugadores extranjeros más influyentes del ‘Mengao’ en el último tiempo. Su tatuaje, lejos de pasar desapercibido, fue celebrado por los torcedores como un símbolo de compromiso y gratitud hacia el club.

La imagen no tardó en hacerse tendencia en Brasil, donde los hinchas destacaron el gesto del volante y el cariño que ha demostrado por la institución. Un cierre perfecto para un año soñado y una prueba más del vínculo que el mediocampista ha construido con Flamengo.

DATOS CLAVE

El mediocampista Erick Pulgar se tatuó los seis títulos conquistados con el Flamengo durante el 2025.

Erick Pulgar disputó 41 partidos y anotó un gol en la temporada más exitosa de su carrera.