Este miércoles se disputó la gran final de la Copa Intercontinental que enfrentó al Flamengo y al Paris Saint-Germain, donde el volante chileno Erick Pulgar estuvo muy cerca de la gloria.

El antofagastino fue titular -salió a los 75 minutos- en el partido que se disputó en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar, donde el Mengao llegó tras eliminar al Cruz Azul de México y el Pyramids de Egipto.

Cabe recordar que esta es la segunda edición de este torneo en su nuevo formato, que reemplaza anualmente al Mundial de Clubes, que ahora se disputa a cada cuatro años.

Esta vez, en la gran definición se encontraron los campeones de la última Copa Libertadores y de la Champions League, respectivamente.

En el tiempo reglamentario empataron 1-1, con goles de Khvicha Kvaratskhelia (38′) para el PSG, tras un garrafal error del arquero Agustín Rossi, y Jorginho (62′) se encargó de poner la igualdad de penal para el Mengao.

Pero la gran polémica se vivió en la tanda de penales que definió al campeón, pues el equipo francés se impuso por 2-1, con cuatro tapadones del portero ruso Matvei Safonov.

El tercero, que ejecutó Pedro para el gigante brasileño, generó muchas dudas respecto a la posición del golero, quien sufrió el amague del delantero y casi se adelanta, quedando al límite.

Finalmente, el lanzamiento no fue repetido y el PSG terminó consiguiendo su primera corona mundial, manteniendo la supremacía de Europa sobre Sudamérica, que ahora es de 13 años.