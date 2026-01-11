Hoy se vivió el inicio de la Liga MX, en donde Esteban González, ex técnico de Coquimbo Unido, tuvo su debut. El campeón del fútbol chileno, ahora entrenador del Querétaro, se midió ante el Pumas por la primera jornada del fútbol mexicano.

Amargo inicio de temporada tuvo el “Chino” con su club, puesto que igualaron por la cuenta mínima en un trabado encuentro. Fue Mateo Coronel a los 71′ minutos de juego quien puso el 1-1 para no caer en el debut.

“Hicimos buen partido, independientemente del resultado, fue lo dicho por el técnico santiaguino el la conferencia de prensa luego de finalizar el encuentro.

Querétaro igualó 1-1 en su debut en la Liga MX ante Pumas (Club_Queretaro).

El técnico chileno se metió de lleno en la historia del fútbol nacional con el épico trofeo conseguido por los piratas. Por lo que luego de este torneo, las ofertas no demoraron en aparecer, con lo que finalmente, partiría al fútbol mexicano.

El “Chino” tiene un gran desafío por delante, ya que el club mexicano solo ha ganado dos trofeos en toda su historia, los cuales son la Copa México Apertura 2016/17 y la Supercopa de México en 2017.

¿Cómo le irá a Esteban González en México?

Es sabido que el fútbol mexicano es muy criticado por el pueblo chileno por los jugadores que llegan allá, los cuales según muchos hinchas, van a matar su carrera. Por otro lado, se encuentran a años luz en temas de instalaciones y economía, llevándose a cracks mundiales como Sergio Ramos, James Rodríguez, Ronaldinho y entre otros. Situación que en nuestro fútbol es difícil de igualar.

En síntesis