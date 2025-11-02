Ahí está el campeón. Después de 67 años, la espera llegó a su fin y el grito de campeón salió de cada garganta en un Francisco Sánchez Rumoroso repleto que la tarde de este domingo vio cómo Coquimbo Unido bajaba la primera estrella del firmamento ‘Pirata’ que selló una campaña implacable de principio a fin y que en la segunda rueda fue protagonista de una racha pocas veces vista en el fútbol chileno

Ante Unión La Calera (2-0) llegó la victoria número catorce de manera consecutiva: Cecilio Waterman a los 20’ desató los primeros abrazos y a los 76′ un remate de Benjamín Chandía desató la locura y el desahogo total en el puerto.

¡Dale campeón, dale campeón! Coquimbo Unido bajó su primera estrella (Photosport).

Un campañón que sólo sufrió una derrota en todo el año: una caída en el Monumental ante Colo Colo que sirvió para ajustar las piezas y aceitar una máquina que en la segunda rueda no paró de ganar. Hubo calculadora para que la U los alcanzara, luego las matemáticas le sirvieron a Universidad Católica, pero no hubo caso. Pirata campeón hay uno.

Con el triunfo ante los cementeros, los aurinegros llegaron a 65 puntos en la Fecha 26, por lo que la escapatoria es definitiva. La distancia de Coquimbo Unido es inalcanzable para cualquier rival. Así, la tropa de un obrero y silencioso Esteban González son los merecidos campeones de la Liga de Campeones.

Después vendrán los sueños de Copa Libertadores y de volver a la escena internacional. Ahora, toca festejar en cada rincón del puerto Pirata. Salud campeones.

Así quedó Coquimbo Unido en la tabla de posiciones