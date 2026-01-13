Everton de Viña del Mar e Independiente de Avellaneda se enfrentarán en esta jornada por uno de los partidos dentro de lo que es la Serie Río de La Plata, duelos amistosos que se disputan en Uruguay.

El conjunto dirigido por Javier Torrente ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma para este partido, el que sin duda es un importante apretón antes de iniciar la temporada.

La escuadra viñamarina para este 2026 tiene un gran desafío que es no volver a repetir lo que fue su campaña del terror, la que lo tuvo hasta la última fecha del torneo peleando por no descender.

Hoy se enfrenta ante el conjunto de Independiente de Avellaneda, club que es comandado por Gustavo Quinteros, un viejo conocido del fútbol chileno y que cuenta con varios compatriotas como Felipe Loyola, Lautaro Millán, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Torrente quiere un renacer con Everton | Foto: Photosport

Everton de Viña del Mar vs. Independiente: ¿Cuándo y a qué hora?

El encuentro entre Everton de Viña del Mar e Independiente de Avellaneda se disputará a partir de las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera.

¿Dónde ver el partido entre Everton de Viña del Mar vs. Independiente?

El compromiso entre Everton de Viña del Mar e Independiente será transmitido ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+