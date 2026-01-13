La sorpresiva destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid no dejó indiferente a nadie en España, y mucho menos a quienes conocen de cerca la presión del banco merengue. Uno que reaccionó esta jornada fue precisamente Manuel Pellegrini, actual técnico del Real Betis y exentrenador madridista, quien alzó la voz para cuestionar la decisión de Florentino Pérez.

En la antesala del duelo de Copa del Rey frente al Elche, el “Ingeniero” lamentó la salida del técnico tolosarra, destacando que los resultados aún mantenían al equipo con vida en todos sus frentes, pese a las críticas.

MADRID, SPAIN – JANUARY 04: Manuel Pellegrini (L), Head Coach of Real Betis, greets Xabi Alonso, Head Coach of Real Madrid, before the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

“Lamento mucho por Xabi, es un técnico que venía con una brillante carrera. Juzgar un trabajo en tres o cuatro meses a mí personalmente no me parece lo correcto”, disparó el DT bético.

El estratega nacional recordó que, pese a las turbulencias, el Madrid sigue a solo cuatro puntos del líder en LaLiga y clasificado en las llaves de Champions League y Copa del Rey: “Mejor o peor, el Real Madrid está en las tres competiciones, a cuatro puntos del puntero en LaLiga, sigue en la Champions, sigue en la Copa del Rey…”.

Finalmente, le pegó un palo a la dirigencia del Real Madrid por la falta de paciencia al proyecto del español. “Todos los procesos tienen un tiempo de elaboración… como técnico uno depende solamente de la madurez de la parte directiva para saber hasta cuándo lo pueden mantener”, concluyó.

En resumen…