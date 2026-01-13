El día de ayer el Real Madrid publicó un comunicado a través de Instagram, oficializando la salida de Xabi Alonso de la banca merengue, un día después de perder la Supercopa frente al FC Barcelona. Poco después el club sacó otro aviso que confirmó el arribo de Álvaro Arbeloa para dirigir al primer equipo luego de estar entrenando al Real Madrid Castilla.

Ante esta situación el técnico alemán aclaró todo tipo de especulaciones sobre su regreso a las canchas como entrenador. “Creo que los rumores ya se venían escuchando desde hace un tiempo. Y sé exactamente si tu pregunta va por ahí, pero no tiene nada que ver conmigo”, comentó en diálogo con el canal austríaco, Servus TV.

Jurgen Klopp se retiró luego de ganarlo todo con el Liverpool, a mediados de 2024 en la victoria por 2-0 sobre el Wolverhampton en Anfield. Y después de estar 9 años en el cargo y ganar 8 títulos con el conjunto inglés, el alemán se retiró como una leyenda del club.

“Las exigencias en Real Madrid son, lógicamente, enormes”, explicó el técnico sobre la rápida salida de Alonso de los merengues.

El campeón del mundo con España en 2010, fue nombrado técnico de los merengues el 1 de junio de 2025, para reemplazar a Carlo Ancelotti tras su llegada a la Selección de Brasil. Luego fue despedido el día de ayer, 12 de enero del 2026, es decir, duró poco más de 7 meses en el cargo.

Jurgen Klopp, campeón de Champions League

El ex Borussia Dortmund se encuentra actualmente como director de fútbol de la empresa Red Bull. Organización que es dueña de equipos como el Red Bull Salzburgo, RB Leipzig, Red Bull Bragantino y entre otras.

¿Cómo le fue a Xabi Alonso en el Madrid?

En su corto paso por los madridistas, el español dirigió 28 encuentros entre La Liga, Supercopa de España, Copa del Rey y Champions League. Partidos en los que logró conseguir 20 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

