Real Madrid ha impactado al fútbol mundial tras comunicar la destitución del técnico Xabi Alonso luego de la dolorosa derrota en la final de la Supercopa de España, donde los merengues cayeron 3-2 en Arabia Saudita ante Barcelona, el clásico rival.

En el comunicado, el elenco madrileño dio a conocer que “de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo“.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, agregaron.

MADRID, SPAIN – DECEMBER 20: Xabi Alonso, Head Coach of Real Madrid, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Sevilla FC at Estadio Santiago Bernabeu on December 20, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Minutos después, el mismo club confirmó quién se hará cargo del primer equipo tras la salida del exentrenador del Bayer Leverkusen. Se trata del exdefensor Álvaro Arbeloa, hasta ahora DT del Real Madrid Castilla, la filial de los merengues.

Según Marca, la abrupta salida del tolosarra estuvo marcada por “sus desencuentros con Vinicius, quien le retó en público en el Clásico tras ser sustituido, el mal juego del equipo y una racha de resultados en contra”, jugaron en contra del excampeón del mundo en 2010.

Xabi Alonso se despide del Real Madrid tras un pésimo desempeño en el Mundial de Clubes, segundos en LaLiga a cuatro puntos de Barcelona y encaminados a los octavos de final de la Champions League.